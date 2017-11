Italia, Immobile rassicura Ventura: "Sto bene, sono a disposizione"

6 novembre 2017

Ciro Immobile rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche. "Sono pronto e a disposizione completa del mister. Abbiamo quattro giorni e possiamo gestire tutto meglio", ha spiegato l'attaccante azzurro appena arrivato a Firenze per rispondere alla convocazione in vista di Italia-Svezia. "E' una responsabilità grande giocare questa partita, forse è la più importante della mia carriera", ha aggiunto il bomber della Lazio.

"E' una partita che porta ad una competizione talmente bella dalla quale l'Italia non può mancare", ha continuato la punta parlando del del playoff contro gli scandinavi. L'Italia, del resto, non manca a un Mondiale dal 1958, e la responsabilità per i ragazzi di Ventura è enorme nella doppia sfida con la Svezia. "Sappiamo della responsabilità, ma dobbiamo restare sereni e prepararla bene al 100% insieme al mister", ha concluso Immobile.

SCARPA D'ORO: IMMOBILE SEMPRE IN TESTA

Nel frattempo Ciro Immobile resta sempre il re della classifica Scarpa d'Oro ESM. Nonostante non sia sceso in campo a causa del rinvio per maltempo della partita contro l'Udinese, l'attaccante della Lazio è ancora in vetta alla graduatoria con un bottino di 14 gol in 11 partite di Serie A. Il giocatore è a quota 28 punti e precede Albert Prosa dell'FCI Tallinn e Rauno Sappinen del Flora Tallinn, che però hanno dalla loro 35 gare giocate e 27 gol complessivi. Nella top 10 c'è spazio per altri due giocatori del massimo campionato italiano. Sono gli argentini Paulo Dybala e Mauro Icardi, entrambi a quota 22 insieme a Robert Lewandowski e Nabil Fekir.



Ecco la top 10 completa: 1. Ciro Immobile (Lazio 28 punti), 2. Albert Prosa (FCI Tallinn, 27) e Rauno Sappinen (Flora Tallinn, 27), 4. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, 26 punti) e Radamel Falcao (Monaco), 6. Lionel Messi (Barcellona, 24 punti), 7. Gerard Gohou (Kairat Almaty, 23 punti), 8. Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov, 22,5 punti), 9. Mauro Icardi (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e Nabil Fekir (Lione) 22 punti.