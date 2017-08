Italia, i dubbi di Ventura: difesa a tre con la Spagna?

29 agosto 2017

La gara con la Spagna è di quelle da dentro o fuori per l'accesso diretto ai Mondiali di Russia 2018 . E allora Ventura sta pensando di mettere un po' mano alla sua Italia. I dubbi, al momento, sono soprattutto relativi al modulo da utilizzare. Contro le Furie Rosse, infatti, il ct potrebbe accantonare momentaneamente lo spregiudicato 4-2-4 e passare a un più equilibrato 3-4-3 con Candreva, Belotti e Insigne in attacco e Immobile in panchina .

La forza dell'avversario e l'importanza della gara, del resto, costringono il tecnico azzurro a fare un'attenta riflessione sul da farsi. Soprattutto in termini di atteggiamento. Meglio giocarsela all'attacco o coprirsi un po' e ripartire in contropiede? Cruciale sarà la scelta della linea difensiva. L'impresisone è che si vada verso il trio Barzagli, Bonucci, Chiellini, con Conti, Verratti, De Rossi e Darmian a centrocampo e Candreva, Belotti e Insigne in attacco. Una formazione equilibrata e dinamica, con la possibilità di cambiare in corsa e passare a uno schieramento più offensivo a seconda del risultato. A farne le spese dovrebbe essere Immobile, che col 3-4-3 dovrebbe accomodarsi in panchina.

TEST FISICI

In attesa di schiarirsi le idee sulla formazione, intanto Ventura ha effettuato alcuni test fisici per valutare sforzo e recupero a quattro giorni dalla sfida con la Spagna a Madrid. I giocatori (fatta eccezione per i tre portieri), sono stati divisi in due gruppi da cinque e in tre da quattro: prima hanno effettuato un test incrementale, più 11, 13 e 15 chilometri orari al termine del quale sono stati valutati la frequenza cardiaca, la percezione dello sforzo e i valori del lattato; nel secondo test, frazionato a navetta, i giocatori hanno compiuto una corsa a 18 chilometri orari costanti ripetendola per 10 volte. Al termine sono stati valutati i valori del lattato, i valori tampone e quelli di recupero. L'obiettivo dello staff di Ventura è creare una banca dati per arrivare poi a fare una preparazione fisica vera e propria. Una banca che conserverà i dati sui singoli individui, utili per il futuro. Gli stessi test sono stati effettuati in occasione dell'ultimo raduno della Nazionale, a giugno, e i risultati verranno raffrontati con quelli dei test odierni.