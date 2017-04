Italia, i convocati per lo stage: novità Emerson e Chiesa

9 aprile 2017

Sono 23 gli Azzurri convocati da Gian Piero Ventura per il terzo raduno della Nazionale dedicato ai calciatori emergenti in programma dal 10 al 12 aprile al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Prima chiamata in Nazionale per Adjapong, Calabria, Dall'Orco, Emerson, Ferrari, Mandragora, Romagna, Baselli e Chiesa. Tornano invece a vestire la maglia azzurra Simone Scuffet ed Stephan El Shaarawy.