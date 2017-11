Italia, guaio per Ventura: niente Zaza nella prima con la Svezia Problema al ginocchio sinistro per l'attaccante, che ha sospeso l'allenamento

9 novembre 2017

Brutta notizia per Ventura dal ritiro azzurro alla vigilia dell'andata dello spareggio per i Mondiali con la Svezia. Simone Zaza, sul quale il tecnico puntava molto per il doppio confronto, ha sospeso l'allenamento di questa mattina a causa del riacutizzarsi di un pregresso problema al ginocchio sinistro. L'attaccante del Valencia non sarà disponibile per la gara di domani. Al suo posto giocherà Belotti in coppia con Immobile.



Vigilia amara, dunque, per il ct azzurro. In vista della prima sfida con la Svezia, Ventura perde Zaza. Una brutta tegola per il tecnico, che deve rinunciare a uno degli uomini più in forma del momento e cambiare i piani per scardinare la difesa svedese. Senza Zaza, infatti, andrà ridisegnato un po' il reparto avanzato rispetto a quanto studiato in ritiro. E allora dentro Belotti con Immobile.



IL COMUNICATO DELLA FIGC Questo il comunicato dalla Figc in merito alle condizioni di Simone Zaza: "Ultima seduta di allenamento questa mattina a Coverciano per la Nazionale, che nel pomeriggio partirà alla volta di Stoccolma alla vigilia dell’andata del play off Mondiale con la Svezia. Simone Zaza ha sospeso l’allenamento per la riacutizzazione di un pregresso problema al ginocchio sinistro: l’attaccante del Valencia resta in gruppo e salirà sul charter che porterà la squadra in Svezia".

