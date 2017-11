Italia, futuro da sparring partner: si parte da Wembley

14 novembre 2017

E ora cosa farà la Nazionale da qui a giugno, quando tutte le grandi staranno pensando alla Russia?. L'ipotesi più probabile è che gli Azzurri si trasformino in sparring partner di lusso per le squadre che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Oltre che per le due amichevoli già fissate contro Inghilterra e Argentina a fine marzo, l' Italia dovrebbe scendere in campo almeno un altro paio di volte e diventare, suo malgrado, ambita avversaria delle big.

Sono infatti previste altre due uscite tra fine maggio e inizio giugno, a ridosso dell'inizio della rassegna iridata e l'impressione è che la squadra quattro volte campione sarà molto richiesta per un ultimo test probante prima della trasferta a Mosca e dintorni.



Un altro cambiamento importante, comunque, potrebbe riguardare gli stage che aveva programmato Ventura. Detto che il futuro del ct è ormai segnato, pare certo che salteranno alcuni raduni pre-Mondiale visto che al Mondiale noi non ci andremo. A partire dall'appuntamento che era stato fissato per inizio dicembre a Coverciano e seguito da quelli di gennaio, febbraio e aprile, che dovevano servire non soltanto a visionare alcuni giovani, ma anche per verificare il valore di potenziali convocati. Sempre che chi verrà dopo l'ex allenatore del Torino non decida di proseguire sulla stessa strada per rilanciare un movimento ai minimi storici.