Italia fuori dal Mondiale? Un disastro finanziario

13 novembre 2017

A San Siro passa l'ultimo treno per Russia 2018 . Contro la Svezia la squadra di Ventura si gioca l'ultima chance per andare ai Mondiali. In ballo però non c'è solo il blasone della nostra Nazionale, ma anche tanti soldi . Senza i Mondiali, infatti, Figc ed Erario italiano dovranno fare a meno di svariati milioni di euro. Sponsorizzazioni, merchandising, diritti tv, gettito fiscale sulle scommesse e premi Fifa. Un'Apocalisse non solo sportiva, ma anche finanziaria .

Quantificare esattamente il "bottino" in palio non è semplice, ma qualche previsione si può farla senza andare molto lontani dalla realtà. Andando per ordine, il primo buco per le casse azzurre lo incasserebbe la Figc. Con l'Italia fuori dai Mondiali, la Federazione potrebbe dover fare i conti con circa dieci milioni di euro di mancati introiti solo per le sponsorizzazioni (corrispettivi + royalties legate al merchandising e bonus vari). A questi si aggiungerebbero certamente i premi Fifa, che vanno dai 9.5 milioni di dollari per le squadre che prendono eliminate alla fase a girone ai 38 milioni di dollari riservati alla squadra che alzerà la coppa.



Ma non è tutto qui. Conti alla mano, infatti, un Mondiale senza l'Italia varrebbe molto meno anche per le televisioni, con un'importante ripercussione sui ricavi pubblicitari e sulle entrate della Figc per i diritti tv (variabili a seconda delle partite giocate nel torneo). Una debacle che arriverebbe a coinvolgere anche le scommesse e il relativo gettito per l'Erario. Se l'Italia dovesse mancare a Russia 2018, infatti, la mancata qualificazione peserebbe anche sulle casse dello Stato per circa un milione di euro in relazione alle mancate giocate sugli azzurri. Un vero disastro su tutti i fronti, insomma. A San Siro l'Italia si gioca molto di più della qualificazione ai Mondiali.