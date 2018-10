Italia, fuori Balotelli e Belotti: torna Giovinco

05/10/2018

Torna a sorpresa Sebastian Giovinco tra i 28 azzurri che il ct Roberto Mancini ha convocato per l'amichevole che l' Italia giocherà contro l'Ucraina e la sfida di Nations League in Polonia. Restano fuori dalla lista Mario Balotelli e Andrea Belotti. Nel gruppo rientra anche Francesco Acerbi, assente da tempo; prima chiamata invece per Gianluca Caprari . Tornano dopo gli infortuni Marco Verratti e Alessandro Florenzi.

Rientra in Azzurro anche Danilo D'Ambrosio, assente a settembre, e Patrick Cutrone, che aveva fatto l'ultima apparizione in Nazionale a marzo nei due test in Inghilterra, Francesco Acerbi, dopo oltre due anni (ultima convocazione a marzo 2016) e Sebastian Giovinco dopo tre anni, dall'ottobre 2015 contro la Norvegia a Roma. L'Italia è attesa mercoledì 10 ottobre dall'amichevol contro l'Ucraina al "Ferraris" di Genova, mentre il 14 si giocherà la sfida di ritorno contro la Polonia. Il giorno seguente, al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà le Nazionali maschile e femminile nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc.



L'Italia si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano nella serata di domenica 7 ottobre. Il giorno seguente gli Azzurri sosterranno la prima seduta di allenamento nel pomeriggio per poi partire alla volta di Genova martedi', alla vigilia dell'amichevole con l'Ucraina. La Nazionale farà quindi ritorno a Coverciano a fine gara e sabato 13 ottobre raggiungeà Chorzow, sede del terzo incontro della UEFA Nations League contro i padroni di casa della Polonia.