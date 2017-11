Italia, Florenzi: "Pronto a morire sul campo per andare al Mondiale"

7 novembre 2017

Carico, determinato e affamato. A tre giorni dalla gara d'andata del playoff per il Mondiale del 2018, Alessandro Florenzi avvisa la Svezia : "Siamo un gruppo affiatato e con un obiettivo comune - dice il centrocampista azzurro in conferenza stampa -. Vogliamo dare il 150 per cento per andare al Mondiale. Ognuno di noi sogna di giocare un Mondiale e voglio morire sul campo per giocare quello del 2018".

Il romanista torna in Nazionale dopo il grave infortunio: "E' un grande orgoglio. Contro la Svezia ci vorrà tanta fame, cattiveria ed esperienza, ma anche i giovani dovranno fare la loro parte. Io sono una via di mezzo. I senatori ci hanno trasmesso quale dovrà essere l'obiettivo comune: andare al Mondiale deve essere il chiodo fisso nella nostra mente".



Ventura potrebbe tornare al 3-5-2 tanto caro all'ex c.t. Antonio Conte: "Conterà poco il modulo, conterà il modo di affrontare la sfida caratterialmente - sottolinea Florenzi -. Non possiamo non essere pronti, è una gara troppo importante. Sappiamo come giocano, sono una squadra fisica, corta e si muovono insieme. Sono forti anche senza Ibrahimovic, ma noi abbiamo i difensori più forti del mondo e non dobbiamo avere paura di nessuno. Dobbiamo sfruttare le nostre qualità. Siamo certi di fare una grande gara. Non sarà facile ma abbiamo un grande gruppo e su quello sono basate le nsostre vittorie. L'Italia in difficoltà tira fuori il meglio di sé". In azzurro è tornato anche Zaza: "E' stato importante per la Nazionale all'Europeo. Forse c'è stato troppo accanimento nei sui confronti, perché è stata una pura casualità che gli ha fatto sbagliare il rigore contro la Germania. In allenamento li tira sempre sotto il sette. Ora è motivato e ci darà una grande mano".