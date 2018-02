Italia, Fabbricini: "Il ct? Non ci fermeremo ai nomi che circolano"

2 febbraio 2018

Intervistato a Tgcom24 il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha parlato della situazione del calcio italiano. Per quanto riguarda il Ct della Nazionale ha detto che sono "già stati avviati dei contatti informali e Costacurta ha mandato pieno di esaminare un ampio ventaglio di possibilità". Fabbricini ha anche sottolineato che la sua squadra non "si fermerà ai nomi che circolano sui giornali in questi giorni".