Italia, De Rossi: "In Spagna non da vittime sacrificali"

31 agosto 2017

"Affermare che la Spagna è favorita non è sbagliato, ma noi non andremo lì a fare la vittima sacrificale". Parola di Daniele De Rossi, che in vista del big match al Bernabeu ostenta un certo ottimismo sull'esito della sfida con le Furie Rosse. "Ce la giocheremo, consapevoli di poter fare una piccola impresa - ha aggiunto il centrocampista azzurro e capitano della Roma -. Al Mondiale andremo di sicuro, meglio se evitando gli spareggi che sono sempre una brutta gatta da pelare".