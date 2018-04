Italia, Darmian: "Vogliamo il Mondiale, non abbiamo paura"

4 ottobre 2017

Tante le defezioni in questa Nazionale. "Ci mancano diversi giocatori importanti come De Rossi, Verratti, Belotti. Però tutti i ragazzi qui hanno grande qualità, sopperiremo a questo nel migliore dei modi" ha spiegato Darmian.



Contro la Macedonia basta un punto per guadagnarsi gli spareggi. "E' una buona squadra, mi ricordo l'andata dove stavamo vincendo e controllando la partita, poi abbiamo avuto un piccolo blackout in cui ci hanno fatto due gol. Però siamo stati bravi a non disunirci e trovare una vittoria importante. Vorranno fare risultato ma noi stiamo preparando bene la partita".



La sfida con la Spagna ha evidenziato un grande gap. "Con un riferimento alla Spagna, con cui abbiamo perso, capisco che c'è differenza di qualità. Noi dobbiamo sopperire con fame, determinazione e gruppo, rimanendo uniti e dimostrando di essere forti".



Contro Pandev e compagni il 4-2-4 dovrebbe andare in soffitta. "Stiamo provando diverse soluzioni, è normale che con i giocatori che abbiamo possiamo adottare diversi moduli. Sono scelte del mister, quello che dobbiamo fare è scendere in campo e dare il massimo. Il modulo è relativo".



Darmian tornerà a giocare a Torino. "Per me è una grande emozione tornare al Grande Torino, ho vissuto quattro anni fantastici lì".



Al Manchester United non sono tutte rose e fiori. "Parto dicendo che comunque ho fatto una scelta e non la rimpiango. È un'avventura (quella di Manchester, ndr) che rifarei sempre, poi è normale che ogni giocatore voglia giocare il più possibile. Mi impegno settimanalmente, così continuerò a fare. Non nego che guardo sempre il calcio italiano, non so cosa succederà in futuro. Ci sarà magari l'opportunità di tornare".



Una battuta anche sulla lotta per lo scudetto. "E' avvicente, il Napoli è cresciuto molto, ovviamente la Juventus è una corazzata. Anche altre squadre come Inter e Milan si sono rinforzate, sicuramente è molto avvincente. Non so chi vincerà alla fine, ma sarà molto combattuto".