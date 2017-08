Italia, ct Ventura: "Battere la Spagna sarebbe un'impresa grandissima"

28 agosto 2017

Per staccare il pass diretto per il Mondiale in Russia senza passare dai playoff, battere la Spagna è praticamente un imperativo per l'Italia. Anche con un pareggio, infatti, nonostante gli stessi punti in classifica, la differenza reti sorride abbondantemente alle Furie Rosse. Ecco perché la sfida di Madrid per la Nazionale azzurra è una partita da provare a vincere a tutti i costi: "Ce la giochiamo per vincere, ma anche la partita con Israele ha la stessa valenza - ha commentato il ct Ventura -. Sarebbe meglio che chi convoco giocasse sempre in avvio di campionato, ma devo preservare il gruppo". Il riferimento è anche alla convocazione di Spinazzola nonostante i problemi con l'Atalanta e le poche partite: "Siamo a inizio stagione e bisogna ripartire dagli stessi che avevo a Udine. A ottobre o novembre sarebbe stato diverso perché avrei potuto fare altre verifiche, ma è un discorso importante per la continuità del gruppo".



L'Italia potrebbe presentarsi anche a Madrid con un modulo offensivo e il doppio centravanti: "Questa sfida alla Spagna non mi fa perdere il sonno, anzi, mi eccita e stimola. ll gruppo è convinto di questo modo di giocare e lavoriamo su diverse tematiche da sviluppare anche a partita in corso. Vogliamo creare un club all'interno della Nazionale. Belotti e Immobile in un tridente farebbero fatica perché sono due centravanti, ognuno deve fare il suo ruolo".



La condizione non è ottimale a inizio stagione: "In vista delle prossime due gare l'adrenalina può supplire, ma vorrei accelerare la crescita di chi deve prendere il posto dei giocatori più avanti con l'età. Non abbiamo tantissimo in alcuni ruoli". In regia tornerà Verratti: "Ha giocato più con me che con gli altri. E' pronto e ha voglia di fare. Può fare qualsiasi ruolo a centrocampo, è importante per noi. Insigne? Sta facendo benissimo, è importante per il Napoli e anche per la Nazionale".



Infine un commento sul Var: "Serve tempo, ci sono ancora delle incongruenze. Ma occorre aver pazienza per svilupparla. Sono concettualmente favorevole ma è vero che è migliorabile ciò che si vede oggi".