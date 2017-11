Italia, Conte: "Mancare i Mondiali è un disastro"

17 novembre 2017

Alla vigilia della trasferta del Chelsea sul campo del Wba, Antonio Conte non ha potuto evitare le domande sull'Italia e sul fallimento del ciclo di Ventura: "Non è un grande momento per il calcio italiano - dice il tecnico dei Blues -. Mancare i Mondiali dopo sessant'anni è un disastro, tutti sanno benissimo quanto sia importante il calcio in Italia. Ma è successo e la Federazione deve trovare la soluzione giusta per migliorare questa situazione".