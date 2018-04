Italia, confronto tra i giocatori nello spogliatoio

7 ottobre 2017

Il brutto pari con la Macedonia ha fatto venire a galla tutti i problemi di una Nazionale alla quale, oltre al gioco, sembra manchi anche lo spirito di squadra. Così, prima dell'allenamento di oggi al Filadelfia di Torino , negli spogliatoi c'è stato un faccia a faccia tra gli azzurri per cercare di dare una svolta alla situazione. Un confronto necessario, al quale non ha preso parte il c.t. Ventura che, comunque, era al corrente della decisione.