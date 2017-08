Italia, confermato Montolivo per la Spagna. Ci sono Conti e Spinazzola

26 agosto 2017

In vista della supersfida contro la Spagna, decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, Ventura ha confermato Montolivo. Il ct della nazionale italiana ha preferito il centrocampista milanista all'interista Gagliardini. In dfesa i giovani Conti e Spinazzola. In attacco spazio a Belotti, Eder, Gabbiadini e Immobile. Nei 25 convocati riecco Perin dopo la lunga assenza per infortunio.