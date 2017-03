Italia, Meret: "Prima convocazione una grande emozione"

18 marzo 2017

Ha festeggiato in campo con la vittoria netta 4-1 della sua Spal sul campo del Carpi Alex Meret, che sulla prima convocazione in Nazionale non nasconde la sua emozione: "Fa effetto essere convocato, per me è motivo di grande soddisfazione. È un motivo di orgoglio e ricorderò questa giornata. Anche se a onor del vero bisogna dire che c'è stata una serie di infortuni che mi ha consentito di essere chiamato".