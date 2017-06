Insigne: "Real ha dimostrato Juve non è imbattibile"

5 giugno 2017

Si chiude con la Nazionale la stagione di Lorenzo Insigne . E per l'attaccante c'è una sfida particolare, l'amichevole con l'Uruguay: "Sono contento di ritrovare Cavani, sono stato un anno con lui e mi ha aiutato molto a crescere". Poi si torna subito a parlare del suo Napoli: "Abbiamo dimostrato in questa stagione che la Juve non è imbattibile, li abbiamo messi in difficoltà sia in campionato che in Coppa Italia".

Juve e Real Madrid finaliste di Champions, squadre con cui la squadra di Sarri si è misurata: "Noi col Real abbiamo disputato due grandi gare e quelle due sfide ci hanno permesso di capire a che punto siamo. Non siamo riusciti a centrare il secondo posto, ma il prossimo anno cercheremo di ripartire sulla stessa falsariga di questo finale di stagione. Mi dispiace che Juventus-Real Madrid sia andata a finire in questo modo. Ma in Nazionale i giocatori ritroveranno il sorriso".



Donnarumma lo vedi inquieto?: "Non lo vedo nervoso, anzi. Affrontare queste questioni a 18 anni è motivo d'orgoglio. E' sereno e lo reputo un ragazzo intelligente: sicuramente farà scelte giuste. Ho parlato con lui e vuole partecipare all'Europeo Under 21. E' un ragazzo intelligente, saprà fare la scelta giusta. Gli ho detto che sicuramente sarà una vetrina importante per lui". Poi ci sono i complimenti per l'Under 20 che ha raggiunto le semifinali del Mondiale battendo in rimonta 3-2 lo Zambia: "Voglio fare i complimenti all'Under 20, ho seguito la partita in camera con Gigio Donnarumma. Hanno disputato una grande gara e spero possano vincere il trofeo.