Iniesta e Ramos: "La marea rossa del Bernabeu per battere l'Italia"

1 settembre 2017

La Spagna ha grande rispetto dell' Italia , non paura. Lo hanno confermato in conferenza stampa Sergio Ramos e Andrés Iniesta alla vigilia del match al Santiago Bernabeu. Per il capitano della Roja e del Real Madrid , l'Italia è "una grande nazionale, forte, esperta in difesa e con talento". Iniesta si è concentrato su Marco Verratti , definito "indubbiamente fondamentale sia per l'Italia che per il suo club".

Secondo i due calciatori più rappresentativi della Selección, sarà fondamentale l'ambiente del Bernabéu. "Il pubblico e lo stadio dovranno formare uno scenario unico, una marea rossa", creare il famoso miedo escenico per essere "il miglior alleato" della Spagna in una partita fondamentale per la qualificazione ai Mondiali. Dice Ramos: "Tutto il mondo guarderà questa partita, è la sfida tra due grandi squadre"

Sul piano tattico, "conterà dare il massimo sia a livello collettivo che nei duelli individuali per creare superiorità numerica" e, a proposito di individualità, era inevitabile parlare di Gerard Piqué, Marco Asensio e Diego Costa. Ramos ha riconosciuto la professionalità del grande rivale blaugrana, che rischia di essere accolto malamente dal pubblico madridista del Bernabéu: "È stato un giocatore esemplare in nazionale, i fischi non aiutano nessuno".



Riguardo il giovane madridista, Iniesta e Ramos non hanno dubbi: "È un ragazzo molto giovane e umile, con la testa sulle spalle e grandi margini di miglioramento". Verso Diego Costa, altro tema caldo in Spagna, "bisogna avere un grande rispetto perché è un grandissimo attaccante. Ora riposi e torni più forte".