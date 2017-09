Figc, Tavecchio: "Abbiamo rinnovato la fiducia a Ventura"

4 settembre 2017

Il progetto Nazionale con Ventura ct ha subito il primo scossone deciso nel duro ko in Spagna, ma la Figc ha confermato la propria scelta: "Il nostro è un lavoro importante, prima di Madrid tutti erano contenti - ha dichiarato il presidente, Carlo Tavecchio -. Ho confermato la fiducia a Ventura". Permanenza non legata a Russia 2018 : "Non andare ai Mondiali sarebbe un'apocalisse, ma ci andremo. In caso contrario valuteremo".

"L'ipotesi della non qualificazione al mondiale la riterrei un'apocalisse. Ma ci andremo. Se dovesse verificarsi il contrario faremo tutti gli atti a tutela degli interessi federali". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, rispondendo alle domande sul futuro del ct Gian Piero Ventura in caso di mancata qualificazione al mondiale di Russia 2018. "Il sottoscritto ha contrattato il rinnovo con Ventura per dare al ct una grande capacità nei confronti dei calciatori, un prestigio da spendere", ha aggiunto il numero uno della Figc, allontanando la possibilità che nel rinnovo di Ventura fino al 2020 sia inserita una clausola che lega la sua permanenza in azzurro alla qualificazione mondiale. "Stamattina abbiamo chiamato Ventura rinnovandogli la fiducia, faccia quello che deve fare e spero lo faccia bene".



"Il progetto Ventura parte da lontano ed è un progetto importante. Prima della Spagna tutti erano contenti dei giovani, ora questa tegola che mette in difficoltà. Noi valuteremo al momento opportuno e nel caso sarà una valutazione congiunta con Ulivieri, il consiglio federale e Ventura stesso, ma non posso dirlo adesso", ha concluso Tavecchio.



Molto discutere sta facendo anche il ranking utilizzato dalla Fifa per il sorteggio dei gironi delle varie competizioni. "Ho parlato della questione relativa al ranking con il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e quello della Fifa, Gianni Infantino, dimostrando che è impossibile non tenere conto di 4 titoli mondiali dell'Italia. E' contro la storia. Comunque a breve si lavorerà in questo senso".