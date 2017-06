Europeo Under 21: l'Italia convoca i "big" Donnarumma, Bernardeschi e Rugani

6 giugno 2017

L'Italia Under 21 scenderà in campo con tutti i "big" nell'Europeo di categoria in programma in Polonia. Il ct Gigi Di Biagio ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati confermando la volontà di arrivare più avanti possibile con "una della Under 21 più forti degli ultimi anni". Nella lista spiccano le presenze di Donnarumma, Rugani e Bernardeschi, giocatori già nel giro della Nazionale A. Niente Romagnoli e Di Francesco per infortunio.