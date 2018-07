Europeo U19: Portogallo campione, Italia battuta ai supplementari

29/07/2018

Primo brivido per l’Italia dopo appena 40 secondi, ma il diagonale di Joao Filipe non trova la porta. Portogallo ancora avanti con Nunes, che batte a rete di testa trovando la risposta pronta di Plizzari. L’Italia non c’è e rischia di capitolare sulla conclusione di Quina: Plizzari si supera deviando la sfera. Il primo squillo degli Azzurri arriva con un sinistro dalla distanza di Frattesi, che costringe Joao Virginia alla deviazione in angolo. Poi si rivede il Portogallo: angolo dalla destra e deviazione di testa insidiosa di Correa. È il preludio al gol del vantaggio lusitano che arriva in pieno recupero: conclusione al volo di Joao Filipe da fuori area, con Plizzari che non riesce a deviare in maniera decisa e deve raccogliere il pallone dal fondo della porta (46’).Nella ripresa, il primo acuto è dell’Italia: tiro a giro dalla distanza di Melegoni che termina a lato. Il Portogallo risponde con Trincao che, entrato in area, non trova il bersaglio grosso. Ancora Trincao pericoloso: deviazione in girata su cross dalla sinistra con il pallone che esce di poco. Poi è il turno di Joao Filipe, che sfiora l’incrocio da buona posizione.



È il protagonista della ripresa, Francisco Trincao a siglare il raddoppio portoghese: primo tiro respinto da Plizzari, ma ribattuta su cui l’estremo difensore italiano non può nulla (72’). Immediata la risposta azzurra: Kean, entrato a inizio ripresa al posto di Pinamonti, conclude di destro dalla distanza trovando l’angolino giusto (75’). Passa appena 1’ e l’Italia trova anche il pareggio: assist di Zaniolo e Kean si fa trovare ancora una volta pronto all’appuntamento con il gol (76’). Nel finale, non succede più nulla e le squadre vanno ai tempi supplementari.Nell’over time accade di tutto: Joao Filipe segna il gol della doppietta con un gran tiro a giro (104’), ma Scamacca pareggia di testa su cross di Marcucci (107’). Poi al 109’ arriva il gol che stende l’Italia: mezzo pasticcio di Zanandrea e Bettella, e Pedro Correia batte per lInviato il:21:12Da:antonella pelosi per la quarta volta Plizzari. Nel finale, il tiro dalla distanza di Frattesi non trova lo specchio di porta: vince il Portogallo, ma l’Italia esce a testa alta