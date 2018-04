Europei Under 21: azzurrini a caccia della semifinale con la Germania

24 giugno 2017

Dici Italia-Germania e pensi alla storia del calcio. Per i meno giovani, impossibile dimenticare le immagini e le emozioni della ‘Partita del secolo’, mentre più freschi sono i ricordi della notte di Berlino quando il cielo si tinse di azzurro al termine di una sfida leggendaria. E ci sono ancora i tedeschi sul cammino dell’Italia, questa volta Under 21. Nella terza giornata del gruppo C, gli Azzurrini di Gigi Di Biagio si giocano il tutto per tutto per provare a conquistare un posto in semifinale nell’Europeo di categoria contro i ragazzi del ct Stefan Kuntz. A Cracovia, non sono ammessi calcoli o passi falsi: l’Italia deve solo vincere, ma potrebbe non bastare.



A complicare il cammino dell'Under 21 è stata la brutta sconfitta per 3-1 della nazionale azzurra contro la Repubblica Ceca del neo juventino Patrik Schick nella seconda giornata che, ora, rischia di escludere dalla manifestazione una delle protagoniste annunciate, presentatasi ai nastri di partenza tra le favoritissime. Gli Azzurri dovranno giocare una partita perfetta con un orecchio a quanto succede tra Danimarca e Repubblica Ceca nell'altra partita del girone. Il passaggio alle semifinali, infatti, potrebbe concretizzarsi in caso di successo (anche con un solo gol di scarto) e di un contemporaneo passo falso dei cechi contro i danesi. Se la Repubblica Ceca dovesse conquistare i 3 punti, l'Italia sarebbe costretta a vincere con due gol di scarto ma realizzandone almeno 3. Dal 4-2 per l'Italia in poi, invece, azzurri e tedeschi passerebbero il turno insieme.



La strada verso la semifinale, dunque, è assai impervia ma non impossibile. Anche lo stesso ct azzurro è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia: "Conta solo vincere, affronteremo uno squadrone ma anche noi dobbiamo conservare la consapevolezza di avere grandi valori e dobbiamo dimostrarlo. Siamo nelle condizioni di potere giocare in tanti modi diversi, l'unica cosa è trovare l'equilibrio giusto".



LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'ITALIA



Italia (4-4-2): Donnarumma; Conti, Rugani, Caldara, Barreca; Chiesa, Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Berardi, Bernardeschi.