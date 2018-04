Euro Under 21, Di Biagio: "La prima gara è la più importante"

17 giugno 2017

Vigilia di debutto europeo contro la Danimarca per l'Under 21, ma in casa Italia tiene banco il caso Donnarumma. "Devono saper convivere con queste cose. Noi rimaniamo concentrati sulle partite. Ho provato ad estraniare Gigio dalla situazione, per lui questi rumors saranno un’occasione di crescita - ha spiegato Di Biagio - La gara di domani è la più importante anche in virtù della nuova formula della competizione. Sarà fondamentale l'approccio".