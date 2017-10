Egitto al Mondiale dopo 28 anni: il telecronista scoppia in lacrime

9 ottobre 2017

E' festa grande in Egitto, che ieri si è qualificato per il Mondiale grazie al 2-1 casalingo contro il Cong o. Un successo arrivato al minuto 95 con il rigore di Salah, autore della doppietta decisiva. La rete dell'ex romanista, che ha regalato all'Egitto la qualificazione al Mondiale a distanza di 28 anni dall'ultima volta, ha scatenato la gioia e l'entusiasmo degli oltre 80mila tifosi presenti sugli spalti del Borg El Arab Stadium e anche il telecronista egiziano non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime mentre un intero popolo festeggiava la squadra di Hector Cuper.