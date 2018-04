Di Biagio: "Sarà una delle Under 21 più forti di sempre"

31 maggio 2017

Si è chiusa a Roma la prima parte del raduno della Nazionale Under 21 in vista degli Europei di categoria. L'appuntamento è per sabato 3 giugno quando la squadra tornerà al lavoro a Trigoria. Il tecnico ufficializzerà poi il 6 giugno la lista dei 23 convocati per l`Europeo. E Di Biagio è ottimista: "Se dovessero arrivare i cosiddetti big saranno un valore aggiunto. Ringrazio Ventura per la disponibilità. Sarà una delle Under 21 più forti di sempre".