Casiraghi: "Io e Zola siamo stati vicini alla panchina dell'Inter"

28 marzo 2017

A novembre anche Zola ha partecipato al casting Inter per prendere il posto di De Boer . A quattro mesi di distanza Pierluigi Casiraghi , che sarebbe stato il vice di Magic Box, ripercorre quei giorni intervistato in esclusiva a 4-4-2 su Sportmediaset.it: "Sì, siamo stati vicini fino all'ultimo secondo. Poi hanno scelto Pioli... Peccato, perché sarebbe stata una grande opportunità per noi".

Applausi per l’Italia di Ventura: "Mi piace. È un momento di cambiamento, molti giocatori importanti hanno lasciato la Nazionale e non era un momento facile da gestire. Il ct sta facendo un grande lavoro anche grazie ai giovani di grandissimo valore che ci sono. Dopo un ciclo importante, con buoni risultati bisognava cambiare. Quest’anno il campionato sta mettendo in mostra ragazzi che stanno facendo bene, come Belotti, Immobile, Donnarumma, che meritano di stare in Nazionale".



L'ex attaccante poi elogia Belotti: "Assomiglia a tanti, hanno scomodato grandi attaccanti del passato. Devo dire che mi ha impressionato molto, è migliorato tanto e adesso è più cattivo sotto porta. Sta diventando un giocatore importante e poi con Immobile si trova benissimo perché hanno caratteristiche che si completano a vicenda".



Sulla polemicha Ventura-Sacchi e la Nazionale del 1994: "È difficile fare paragoni, lì giocavamo un Mondiale, c’erano condizione climatiche al limite e in quella squadra c’erano giocatori che avevano vinto la Champions con il Milan e avevano grande esperienza internazionale. Questa è una Nazionale che sta crescendo e che migliorerà sicuramente il suo gioco anche perché la qualità non manca".