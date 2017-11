Cairo: "Ventura sembrava un ospite, è più allenatore che un ct"

14 novembre 2017

Di calcio, come da lui più volte ricordato nel post Italia-Svezia, Giampiero Ventura ne ha visto molto. Tante scommesse - alcune vinte, altre perse - e un'esperienza lunga cinque anni che lo legherà per sempre al Toro. Un lustro che era iniziato dal basso, con la serie B nel 2011, e che aveva toccato la vetta più alta nel marzo 2015, con gli ottavi di finale di Europa League persi contro lo Zenit. A guidarlo, dall'alto, sempre lui, il presidente granata Urbano Cairo: un sodalizio durato fino al giugno 2016, fino alla chiamata per la Nazionale. Fino, quindi, all'esperienza più sfortunata che, oggi, fa dire a Cairo parole pesanti sul conto del ruolo rivestito dall'allenatore negli ultimi mesi: "Sinceramente, alla fine di questa avventura, non ho visto il Ventura che conoscevo. Mi è sembrato di vedere quasi un ospite, più che un ct".