Cairo indica la via a Ventura: "Deve lavorare come sa"

7 ottobre 2017

L'Italia di Ventura si allena al nuovo Filadelfia e a fare gli onori di casa per il Torino c'è Urbano Cairo . Il presidente granata parla del ct, criticato un po' da tutti dopo il pari con la Macedonia: " A Ventura consiglio una cosa sola: di fare il Ventura . So che allenatore è, l'ha dimostrato al Toro e in questo primo anno e mezzo alla guida dell'Italia. Fare il Ventura significa fare quello che sa, essere concentrato e avere grande disponibilità dai calciatori".

La Nazionale si giocherà il Mondiale con gli spareggi a novembre. Due partite in cui Ventura spera di avere a disposizione Belotti. Cairo non si sbilancia sulle condizioni del suo attaccante:"Si è fatto appena male, ne ha per 4 settimane, ma spero che ce la faccia prima. Dotato fisicamente, ha grande determinazione e quando vuole qualcosa la ottiene, quindi spero recuperi per la fine di ottobre che ci permetterebbe di averlo per gli spareggi. Ventura dice che non ci sarà? Non sono un medico e non posso essere sicuro, ieri era allo stadio con le stampelle. Voglio essere positivo, ottimista, direi che al 50% ci sarà".