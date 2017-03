Bonucci ha influenza, Ventura vara il 4-2-4

21 marzo 2017

Intoppo per l'Italia di Ventura a Coverciano. Leonardo Bonucci è stato colpito da un attacco influenzale ed è stato costretto a saltare l'allenamento con i compagni della Nazionale. A tre giorni dalla partita con l'Albania, valida per le qualificazioni ai mondiali, il ct farà di tutto per recuperare il difensore centrale della Juve, uno dei punti fermi di questa Italia, ma al momento la sua presenza in campo è a rischio.