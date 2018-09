Amichevole: Under 21 sconfitta 3-0 dalla Slovacchia

06/09/2018

Pesante sconfitta in amichevole per la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. Gli azzurrini si sono arresi per 3-0 ai pari età della Slovacchia in un incontro disputato alla 'MOL Arena' di Dunajska Streda. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 9' con Haraslin, che trova il gol del raddoppio al 6' della ripresa. Al 56' l'empolese Mraz firma il tris che chiude la partita.

Alla 'MOL Arena' di Dunajska Streda, per la prima delle due amichevoli - l'altra è in programma martedì 11 settembre alla 'Sardegna Arena' di Cagliari - che inaugurano il percorso di avvicinamento agli Europei, l'undici di Di Biagio non è apparso mai in partita non riuscendo a sostenere il ritmo decisamente elevato degli avversari. Nel primo tempo la Slovacchia va in vantaggio grazie, soprattutto, a una sbavatura difensiva degli azzurrini. Ottimo inserimento a sinistra di Haraslín il cui forte diagonale passa fra le gambe di Audero. Azzurrini sicuramente meno reattivi degli avversari, che hanno chiuso meritatamente in vantaggio la prima parte di gara. Nella ripresa il raddoppio slovacco arriva quasi subito: spettacolare giocata di Haraslín che, ben lanciato sulla fascia sinistra, riesce a lasciare sul posto il neo entrato Cassata e, una volta rientrato al centro, scarica un missile verso un incolpevole Audero. Nel gol del 3-0 Mráz è bravo a farsi trovare smarcato al limite dell'area italiana: stop in corsa e palla a seguire per il giocatore dell'Empoli che perfora centralmente Audero. "La partita non e' andata come avremmo voluto - ha detto Di Biagio a fine gara alla Rai non nascondendo la sua delusione - Non abbiamo avuto il dominio del gioco. Questo è accaduto, abbiamo perso le misure, non abbiamo trovato la giusta giocata. Abbiamo provato comunque cose diverse e ci servirà. Poi abbiamo perso le distanze, ci sono da migliorare un po' di cose - conclude il selezionatore azzurro - Non fa mai piacere perdere e giocare così".