"Si dice Barison!": l'annuncio del Pordenone in stile DAZN è tutto da ridere

24/08/2018

I social media manager del Pordenone sono sempre in forma. La stagione è appena cominciata ma la testa corre già veloce. Lo scorso dicembre, la sfida di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro venne anticipata dal grido "Mai stati in B", mentre a giugno era diventato virale il cambio del logo del club. Oggi, la società friulana, che ama scherzare ma - come sanno proprio i nerazzurri - poi, quando c'è da giocare, fa sempre sul serio, ha stupito tutti per spiegare ai propri tifosi la corretta pronuncia del nuovo acquisto Barison. Lo spunto è arrivato dalla pubblicità di DAZN con Diletta Leotta e Paolo Maldini protagonisti. Non vi resta che dare un'occhiata e ridere...