È morto Gustavo Giagnoni, il "tecnico col colbacco": allenò Torino e Cagliari

08/08/2018

In carriera - conclude la nota - ha forgiato generazioni di giocatori: nel 1982-83, a Cagliari, anche Walter Mazzarri che oggi lo ricorda con grande riconoscenza". Anche il Cagliari in un tweet ricorda il "grande uomo di calcio, e si stringe con affetto ai suoi familiari".



Al Torino si tolse le soddisfazioni più grosse arrivando dopo aver guidato il Mantova anche in panchina (Serie B 1969-1971). Suo il merito di aver lanciato Pulici, per esempio. Suo il merito per averlo fatto tornare in vetta alla Serie A ventidue anni dopo la tragedia di Superga. Ma sopra ogni cosa resiste quel colbacco indossato un po' per sfida e un po' per necessità.



"Me lo aveva regalato un tifoso del Mantova - ricordava da buon sardo trapiantato mantovano - che li importava dalla Lapponia: ai primi freddi lo misi anche a Torino e fu il finimondo". Giagnoni, era nato a Olbia il 23 marzo del 1933 ma viveva a Mantova dall'età di 25 anni. Mantova, Torino, Milan, Bologna, Roma, Cagliari tra le sue panchine.