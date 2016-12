Basket, i 12 convocati da Messina per il Preolimpico

1 luglio 2016

Sciolte le ultime riserve, il ct dell'Italbasket Ettore Messina ha diramato l'elenco dei 12 giocatori che da lunedì a Torino andranno alla caccia dell'unico pass olimpico in palio. Sono rimasti fuori dal torneo Preolimpico Abass, Cinciarini, Della Valle e Pascolo. Gli Azzurri sono inseriti nel girone con Tunisia e Croazia. Passano le prime due, che sfideranno in semifinale (prima contro seconda) due tra Grecia, Iran e Messico.

L'ELENCO DEI 12 CONVOCATI

I convocati per il Pre Olimpico di Torino (4-9 luglio)



Pietro Aradori (1988, 194, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Bargnani (1985, 213, A/C, Free Agent)

Marco Belinelli (1986, 196, A/G, Charlotte Hornets – NBA)

Riccardo Cervi (1991, 214, C, Grissin Bon Reggio Emilia)

Marco Cusin (1985, 211, C, Sidigas Avellino)

Luigi Datome (1987, 201, A, Fenerbahce Ulker Istanbul – Turchia)

Danilo Gallinari (1988, 208, A, Denver Nuggets – NBA)

Alessandro Gentile (1992, 201, G/A, EA7 Emporio Armani Milano)

Daniel Hackett (1987, 199, P/G, Olympiacos – Grecia)

Nicolò Melli (1991, 205, A/C, Brose Bamberg – Germania)

Giuseppe Poeta (1985, 191, P, Manital Torino)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)