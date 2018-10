Nba: super Gallinari trascina i Clippers

20/10/2018

LOS ANGELES CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 108-92

La prima vittoria stagionale dei Clippers arriva allo Staples Center di Los Angeles e porta in calce la firma di Danilo Gallinari: l'azzurro sfodera una prestazione da campione segnando i primi due punti del match in schiacciata e concludendo la sua partita con la bellezza di 26 punti all'attivo, top scorer dei suoi insieme a Tobias Harris che gli piazza accanto anche 10 rimbalzi. Per i Clippers (che iniziano la gara con un parziale di 16-0) in doppia cifra anche Williams (17 punti) e Marjanovic (13). I Thunder restano in vita durante il match grazie a Paul George (20 punti), Adams (doppia doppia da 17 punti e 18 rimbalzi) e Felton (12 punti).



UTAH JAZZ-GOLDEN STATE WARRIORS 123-124

Un canestro allo scadere di Jerebko regala ai Warriors un altro successo: suoi i due punti del sorpasso all'ultima curva sui Jazz che avevano chiuso i primi due quarti avanti di 12 punti, per poi venire rimontati negli ultimi due parziali e anche all'ultimo secondo. Golden State ringrazia ancora una volta uno strepitoso Kevin Durant (38 punti), il solito Curry (31) e Green (14) con Thompson (12) e Jerebko (10) a completare la cinquina in doppia cifra. Migliori per Utah: Ingles (27 punti), Mitchell (19) e Crowder (17). Inutili doppie doppie per Gobert (16 punti e 11 rimbalzi) e Rubio (13 punti e 10 assist).



TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 113-101

Alla Scotiabank Arena di Toronto splendida vittoria per i Raptors contro Boston che parte bene chiudendo avanti il primo quarto (25-18) per poi venire rimontata dai Raptors che ringraziano la splendida serata di Kawhi Leonard, autore di una doppia doppia da 31 punti e 10 rimbalzi. Bene anche Ibaka (21 punti) e Lowry (15). Celtics che ci provano con Kyrie Irving (21 punti), Tatum (16) e Horford (doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi) ma senza fortuna.



ORLANDO MAGIC-CHARLOTTE HORNETS 88-120

All'Amway Center di Orlando arriva una convincente vittoria per gli Hornets in un match praticamente mai in discussione. I Magic segnano molto con Ross (14 punti), Fournier e Vucevic (12 punti a testa) ma fanno acqua in difesa dove Charlotte colpisce portando ben cinque uomini in doppia cifra. Su tutti Kemba Walker (26 punti), Bridges (15) e Batum (15).



BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 107-105

Spettacolare derby newyorchese al Barclays Center di Brooklyn dove i Nets centrano il primo successo stagionale grazie ad un canestro in penetrazione di LeVert a un secondo dalla sirena. Ai Knicks non bastano i 29 punti a testa di Kanter (con 10 rimbalzi) e Hardaway, più i 17 di Knox. Sei uomini in doppia cifra per i Nets, su tutti LeVert (28), Russell (15) e Allen (15 punti e 11 rimbalzi).



MEMPHIS GRIZZLIES-ATLANTA HAWKS 131-117

Convincente vittoria per i Grizzlies al FedExForum di Memphis dove capitolano gli Hawks. Grande protagonista per la squadra di casa è Garrett Temple (30 punti), bene anche Jackson Jr (24) e Conley (16 punti e 11 assist). Atlanta segna molto con Taurean Prince (28 punti) e Young (20) ma non bastano.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-CLEVELAND CAVALIERS 131-123

Al Target Center di Minneapolis i Timberwolves stendono i Cavaliers grazie alla splendida serata di Jimmy Butler (33 punti) e ad altri sei uomini che concludono in doppia cifra, su tutti Wiggins (22) e Gibson (13). Sei uomini sugli scudi per Cleveland non bastano ad evitare il ko: Kevin Love piazza una doppia doppia da 25 punti e 19 rimbalzi, Thompson da 14 punti e 10 rimbalzi. Bene anche Osman (22) e Clarkson (19).



NEW ORLEANS PELICANS-SACRAMENTO KINGS 149-129

Continuano a segnare a raffica i Pelicans che allo Smoothie King Center di New Orleans segnano la bellezza di 149 punti portando ben otto uomini in doppia cifra. Serata da ricordare per Mirotic (36 punti), doppia doppia per Davis (25 punti e 10 rimbalzi) e Holiday (15 punti e 10 assist). Per i Kings bene Cauley-Stein (20 punti), Marvin Bagley III (19), Fox e Frank Mason III (18 a testa).



MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 118-101

Bella vittoria dei Bucks che conducono il match dall'inizio alla fine contro i Pacers. Mattatore della serata è Giannis Antetokounmpo che chiude con una doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi. Bene anche Middleton (23 punti) e Brogdon (15). Per Indiana sugli scudi Oladipo (15 punti), McDermott (14) e Sabonis (doppia doppia da 12 punti e 13 rimbalzi).