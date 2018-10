Nba sotto il segno della D

25/10/2018 di GABRIELE CATTANEO

In Colorado, invece, c’è un gruppo giovane di talento capeggiato da Nikola Jokic. Il serbo è ormai una stella. Autore della tripla doppia perfetta (senza sbagliare un tiro), ha cifre (23 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) che potrebbero essere scritte accanto al nome di Lebron James. Sopra il ventello a sera anche Gary Harris, ma sono in cinque a viaggiare in doppia cifra di media. Paul Millsap, nonostante lo stipendio da superstar, non teme di avere un ruolo da gregario, mettendosi al servizio di quei ragazzi che con entusiasmo, atletismo e tanta difesa stanno portando i Nuggets addirittura in vetta alla Western Conference. Prima o poi arriverà anche la prima sconfitta, ma in una città dove il football è padrone e in inverno lo sci diventa il passatempo preferito, questa squadra sta riaccendendo l’entusiasmo. Perché la NBA non ama essere scontata e al momento la D è la costante in alta quota.