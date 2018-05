Nba, playoff: Golden State e Houston con un piede in finale di Conference

7 maggio 2018

Nella notte Nba vittorie per Golden State e Houston che si portano sul 3-1 nella serie delle semifinali di Conference. Mercoledì entrambe, in gara-5 davanti al proprio pubblico, potrebbero festeggiare l’accesso alle finali. I Warriors espugnano New Orleans 118-92 con super Durant: 38 punti. I Rockets esultano 100-87 sul parquet degli Utah Jazz grazie a un grande Paul (27 punti e 12 rimbalzi). Harden chiude con 24 punti.



NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 92-118

Kevin Durant travolgente in gara-4 delle semifinali di Conference: Golden State vince, porta la serie contro New Orleans sul 3-1 e mercoledì davanti al pubblico di casa della Oracle Arena di Oakland potrebbe già chiudere il discorso e approdare in finale. Nulla da fare per i Pelicans che vanno sotto di 15 punti alla fine del primo quarto, per poi tentare una reazione e arrivare a -7 dai Warriors all’intervallo lungo. Golden State però, alza ancora la voce e alla sirena chiude con un +26 che non lascia spazio a critiche. Superstar della serata allo Smoothie King Center di New Orleans è Kevin Durant, la stella di Golden State chiude con 38 punti all’attivo (più 9 rimbalzi e 5 assist). In doppia cifra anche Curry (23 punti), Thompson (13) e Cook (12). I Pelicans ci provano con Anthony Davis che chiude in doppia doppia (26 punti e 12 rimbalzi), poi Moore (20 punti), Holiday (19) e Clark (11) che non evitano una sconfitta pesante. Mercoledì gara-5 che potrebbe sancire l’approdo di Golden State alla finale di Conference.



UTAH JAZZ-HOUSTON ROCKETS 87-100

Un grande Chris Paul trascina Houston alla vittoria in gara-4 delle semifinali di Conference e adesso la serie è sul 3-1 a favore dei Rockets. Alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City partenza lenta di Utah che va subito sotto per non rialzarsi più. All’intervallo lungo Houston è avanti di dieci punti, un vantaggio che gestisce senza troppi problemi per tutta la durata del match e che alla sirena diventa di 13 punti, a sancire una vittoria che vale un piede nelle finali di Conference. Grande protagonista del match è Chris Paul, vero trascinato dei Rockets con una doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi. James Harden chiude con 24 punti, in doppia doppia Clint Capela (12 punti e 15 rimbalzi) e 11 punti per Pj Tucker. Tre uomini su tutti per i Jazz che segnano 25 punti con Donovan Mitchell e 15 con Joe Ingles. Doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi per Rudy Gobert. Mercoledì al Toyota Center di Houston gara-5 che vale il primo match point per i Rockets, davanti al proprio pubblico.