Nba, LeBron James in vacanza in Italia. E a Los Angeles è già caccia ai biglietti

03/07/2018

Storie che ri-finiscono, storie che devono ancora iniziare. LeBron James che saluta Cleveland, la febbre del prescelto che invade Los Angeles. Intanto, però, il più forte giocatore di basket del mondo è sbarcato in Italia. Proprio così. Dopo aver detto di sì ai Lakers LeBron e famiglia sono volati in Italia. Come riporta Il Mattino è atterrato lunedì pomeriggio all'aeroporto di Pontecagnano (Salerno) per poi trasferirsi su uno Yacht al largo dell'arcipelago di Li Galli, in Costiera Amalfitana.

i cant stop laughing at lebron on his italy vacation and just carrying this exercise ball everywhere pic.twitter.com/DEs1iXHXEr

Here’s a live stream of the LeBron James banner being removed in Cleveland: https://t.co/1WOe0NM270 pic.twitter.com/bTrDTyYn40

LOS ANGELES: CORSA PAZZA A BIGLIETTI E CANOTTE

Intanto a Los Angeles è letteralmente scoppiata la LeBron mania. Non è ancora arrivata l'ufficialità della firma e quindi teoricamente le canotte con il numero 23 non potrebbero ancora essere messe in vendita. Lunedì i tifosi hanno comunque preso d'assalto gli store a caccia della divisa gialla (o viola) di James. Ma i rivenditori ufficiali, fino all'ufficialità, non potranno venderle. Ci sono siti specializzati online, invece, che le hanno già messe in vendita.



Come riporta Usa Today, uno dei siti più utilizzati dagli appassionati di Nba, Fanatics.com, ha riportato un incredibile balzo negli acquisti. In sole tre ore lunedì la canotta dei Lakers di LeBron è entrata nella top dieci delle canotte vendute in tutta la storia in un singolo giorno, con un'impennata degli acquisti del 600% rispetto a quando tornò a Cleveland.



E, ovviamente, è già anche corsa sfrenata ai biglietti: in un amen il biglietto MENO, ripetiamo, MENO costoso per la prima partita casalinga dei Lakers nella prossima stagione è balzato a 545 dollari. Per intenderci, in 20 minuti gli abbonamenti stagionali più economici allo Staple Center sono balzati da 3.500 dollari a 5.800. Tutto merito, o colpa, di LeBron James.