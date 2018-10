Nba: LeBron in tripla doppia trascina i Lakers, Nuggets ko

26/10/2018

Nella notte Nba primo grande acuto di LeBron James in maglia Lakers con una tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist per battere Denver (121-114) che capitola dopo quattro vittorie di fila. Sorride Portland che grazie ai 41 punti di Lillard ha la meglio di Orlando (128-114). Continuano i problemi per Oklahoma che scivola ancora, superata da Boston (101-95). La serie nera di Cleveland non si ferma, vince Detroit (110-103).

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 114-121

Sotto gli occhi di Kobe Bryant (presente allo Staples Center) i Lakers vincono la loro seconda partita in questa stagione. Cresce la forma di LeBron James che realizza la sua prima tripla doppia in maglia gialloviola con 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Poi Kuzma (22), McGee (21), Ball (12), Stephenson (12) e Hart (12) all'ausilio del Re. Nelle fila dei Nuggets bene il solito Jokic (doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi) e Murray (22 punti e 10 rimbalzi) ma nulla hanno potuto per evitare la sconfitta.



Portland Trail Blazers-Orlando Magic 128-114

Portland (tre vittorie e una sola sconfitta in questo inizio di stagione) continua a convincere nella Western Conference, superando questa volta la squadra di Vucevic (24 punti e 11 rimbalzi). Lillard particolarmente motivato piazza 41 punti con il 56.5% di realizzazione (13/23 al tiro). Nurkic (doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi) e McCollum (22) aiutano “Dame Dolla" a completare il lavoro. Nonostante la sconfitta Orlando mette a referto buoni numeri con i 21 punti di Ross e i 17 di Gordon e Fournier.



Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 101-95

Sorpresa negativa di questo inizio di stagione Nba, i Thunder di Russell Westbrook, sconfitti per la quarta volta consecutiva e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Boston guidata da Jayson Tatum (24), Horford (19) e Morris (doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi) portano a casa un importante risultato. I Thunder provano a far affidamento a Westbrook (13 punti e 15 rimbalzi) e George (22 punti) ma non basta, i problemi in casa Oklahoma sembrano esser preoccupanti, ma la stagione è ancora lunga.



Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 103-110

Lebron James con il suo addio sembra aver lasciato un enorme vuoto nei Cavaliers, alla quinta sconfitta di fila e ancora a secco di vittorie. I problemi in difesa son sempre esistiti ma con l’assenza del “Re” manca sicuramente un faro a cui affidarsi. Detroit, nel frattempo, ne approfitta e continua a vincere rimanendo imbattuta (4-0), Drummond (26 punti e 22 rimbalzi) e Griffin (26 punti e 10 rimbalzi) dimostrano il loro ottimo periodo di forma. Nei Cavs l'unica nota positiva in questo inizio di stagione è il rookie Sexton (14 punti) che fa ben sperare per il futuro.