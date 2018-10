Nba, Las Vegas vuole Celtics-Lakers

12/10/2018 di GABRIELE CATTANEO

I Golden State Warriors, super favoriti anche per i bookmakers, non sono così affascinanti, avendo una quota troppo bassa. Effetto contrario invece per i Cavs. La partenza del Re ha reso quasi invisibile una squadra che ora è data 500 a 1. Proprio come i New York Knicks che, nonostante i molti tifosi, sono ben lontani dal poter essere competitivi non solo per il titolo, ma anche per un posto ai play off. Gli amanti della pallacanestro e delle scommesse si sono espressi: vogliono un ritorno al passato, sperano che Celtics e Lakers possano rompere l’egemonia di Golden State, rendere ancora più affascinante la NBA.