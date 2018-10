Nba, altro record per Curry: settima partita di fila con almeno 5 triple segnate

29/10/2018

Da cinque anni a questa parte Stephen Curry sta scrivendo pagine di storia del basket ed è destinato a battere tutti i record nella sua specialità: i tiri da 3 punti. Nella vittoria della scorsa notte sui Brooklyn Nets (la sesta in stagione per i campioni in carica, sconfitti solo dai Denver Nuggets ) il playmaker dei Golden State Warriors ha realizzato 7 triple e un totale di 35 punti, mantenendo una media di 33,9 e arrivando così alla settima partita di fila con almeno 5 canestri da tre. Nessun giocatore dell' Nba era mai riuscito prima in questa impresa e il precedente primato durava dalla stagione 1995-1996: George McCloud riuscì a mettere a segno almeno 5 triple a partita per 6 match consecutivi con i Dallas Mavericks di Jason Kidd e Scott Brooks .

Per dare un'idea dello strapotere del 30enne nato ad Akron basta dare un'occhiata alla classifica stagionale di triple realizzate in queste prime partite di campionato. I Cleveland Cavaliers - che a giugno avevano conteso il titolo ai Warriors e dopo l'addio di LeBron James sono in crisi con 6 sconfitte su 6 - ne contano 43, gli Oklahoma City Thunder e i Denver Nuggets solo 40: Curry da solo ne ha infilate 46! E sembrano passati secoli, ma in tutta la stagione 1982/1983 ben 16 squadre ne segnarono meno di lui.



Proprio contro i Cavs, il figlio di Dell aveva stabilito lo scorso 3 giugno l'ultimo record della sua carriera, superando Ray Allen con 9 conclusioni da tre a segno in una finale Nba, mentre il 7 novembre 2016 in regular season ne realizzò 13 contro i New Orleans Pelicans e l'anno prima ne contò 402 (altri due primati).



Ora Curry ha nel mirino altri due specialisti: uno è il suo compagno di squadra Klay Thompson, che detiene il record di 11 triple in una partita dei playoff, e l'altro è ancora Allen, nella classifica all-time dei tiratori Nba. Il due volte Mvp stagionale ne ha segnate finora 2175 in carriera e, continuando su questi ritmi, in tre anni dovrebbe effettuare il sorpasso sull'ex guardia dei Boston Celtics e dei Miami Heat, che si è fermato a quota 2973.