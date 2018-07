Nba: Belinelli torna a San Antonio

01/07/2018

Marco Belinelli ha scelto di tornare ai San Antonio Spurs dove nel 2014 ha vinto l'anello Nba. L'azzurro lascia i Philadelphia Sixers dopo sei mesi ottimi e riabbraccia Gregg Popovich. Voluto fortemente dal suo ex coach, con cui ha sempre avuto un rapporto ottimo, il Beli firmerà a breve un contratto biennale da 12 milioni di dollari. In Texas ritrova molti ex compagni come Manu Ginobili, Danny Green, Patty Mills e Tony Parker.