Milano sempre più internazionale: apre il primo store Nba in Europa

10/09/2018

L'Nba sbarca a Milano: in Galleria Passarella, a pochi passi da Piazza San Babila, aprirà infatti il primo Nba Store in tutta Europa. La struttura sarà ispirata a quella centrale di New York e segue di qualche mese l'inaugurazione del primo store a Doha. L'obiettivo della Nba è aprire il negozio entro Natale 2018.



"L'apertura del nostro primo Nba Store in Europa - ha spiegato il vicepresidente dell'Nba Eme Vandana Balachandar - sottolinea l'impegno costante nel raggiungere i nostri fan a livello globale. Visto il continuo aumento in Italia dell'interesse nei confronti dei prodotti ufficiali Nba, questa iniziativa ci permetterà di offrire agli appassionati un ampio range di merchandising ufficiale ed esclusivo che li aiuterà a celebrare la loro passione".