Mercato Nba: Demarcus Cousins firma con i Golden State Warriors, Rondo ai Lakers

03/07/2018

Trade bollenti, l' Nba che si rivoluziona, i Lakers che provano a dare a LeBron una squadra all'altezza... ma i Golden State sono sempre uno-cento-mille passi avanti. Nella notte a Los Angeles si è aggiunto il tassello di Rajon Rondo . Bel colpo, ma nulla in confronto con quello dei Warriors: ha firmato per una stagione a 5,3 milioni di dollari Demarcus Cousins . Quando tornerà dall'infortunio andrà a formare un quintetto da sogno con Curry e compagni.

Proprio così. Presto vedremo sul parquet dell'Nba con la stessa canotta Curry, Thompson, Durant, Green e Cousins. Steve Kerr si sfrega già le mani, avrà un quintetto da sogno, eccezionale. La mossa di Golden State ha sorpreso tutti, ma dietro c'è lo zampino di Kevin Durant. Accettando uno sconto di 5 milioni di dollari sul massimo del suo ingaggio, ha permesso ai Warriors di firmare Boogie. Reduce da una stagione ai Pelicans minata dalla rottura del tendine d'Achille, Cousins ha così firmato per una stagione a 5,3 milioni. Una cifra molto bassa, per l'Nba. Tanti sono rimasti sorpresi, ma pare proprio che le condizioni del giocatore classe '90 abbiano convinto le altre squadre a non avanzare offerte. È arrivata quindi la chiamata di Curry e compagni, irrinunciabile. Rientrerà a stagione in corso.



Intanto i Lakers provano a recuperare terreno. Dopo l'arrivo di LeBron James, si è aggiunto quello di Rajon Rondo, play di 32 anni, anch'egli ai Pelicans nell'ultima stagione.



Questi i movimenti del terzo giorno di free agency.



Derrick Favors agli Utah Jazz - 2 anni a 36 milioni di dollari

Julius Randle ai New Orleans Pelicans - 2 anni a 18 milioni di dollari

Rajon Rondo ai Los Angeles Lakers - 1 anno a 9 milioni di dollari

Seth Curry ai Portland Trail Blazers - 2 anni a 5,5 milioni di dollari

Nerlens Noel agli Oklahoma City Thunder - 2 anni a 3,2 milioni di dollari

José Calderon ai Detroit Pistons - 1 anno a 2,4 milioni di dollari

Mike Scott ai Los Angeles Clippers - 1 anno a 2,4 milioni di dollari