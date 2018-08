LeBron inaugura "I promise school" per i bambini della sua città natale

31/07/2018

"Questo è un momento straordinario, sono cresciuto qui e so benissimo quello che passano i ragazzi, conosco i loro sogni e i loro incubi. Teniamo al loro futuro e alla loro educazione", ha spiegato il nuovo idolo dei Lakers, che poi ha precisato che "Akron è sempre casa".



Sui muri nell'ampio atrio d'ingresso le scarpe di LeBron sono accanto alle foto che lo ritraggono con i ragazzi o durante le sue partite, ma ciò che spicca più di tutto sono le parole bianco su nero: "Prometto di lavorare duro e di non mollare mai, farò del mio meglio e sognerò in grande, rimarrò in piedi, avrò successo e sarò forte". Il messaggio è forte per tutti coloro che varcheranno la porta. Una porta che rimarrà aperta anche per gli adulti che vorranno seguire dei corsi per ottenere il diploma di scuola superiore, con un aiuto nel successivo orientamento e inserimento nel mondo del lavoro.