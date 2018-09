Fenomeno Tristan Jass, ecco il "nuovo" LeBron James

22/09/2018

Il nuovo Lebron James gioca in Canada e sui social è già un fenomeno. Si chiama Tristan Jass ed è un rookie dell'università di Ottawa. Un vero prodigio, capace di fare con la palla cose mai viste prima e di trasformare il basket in un vero e proprio gioco di prestigio. Un mago della palla, in grado di catturare l'attenzione di centinaia di migliaia di followers con i suoi numeri. Vedere per credere...