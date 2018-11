Eurolega, urlo James: l'Olimpia batte l'Efes sulla sirena

02/11/2018

Pianigiani sceglie un quintetto iniziale composto da Cinciarini, James, Micov, Brooks e Tarczewski. L’avvio di gara è punto a punto, con l’Efes che risponde colpo su colpo almeno fino al 12 pari. Qui due liberi di Micov e un canestro di Tarczewski regalano a Milano il primo mini-allungo (16-12 al 5’). L’Armani Exchange è ben messa a rimbalzo e grazie a qualche extra-possesso tocca anche il +7 (22-15 all’8’), divario con il quale si chiude il primo periodo (24-17). In avvio di secondo quarto Milano piazza subito un 5-0 con Gudaitis e Micov per il +12 (29-17), ma le scarpette rosse sembrano ispiratissime e il massimo vantaggio deve essere più volte aggiornato fino al +15 firmato Kuzminskas (36-21 al 12’) che costringe al time-out l’Efes.



Qui però la squadra di Pianigiani si blocca improvvisamente, non segna più per oltre cinque minuti e subisce un clamoroso 12-0 che riporta in scia i turchi (36-33 al 17’, grazie a una tripla di Micic). A sbloccare i meneghini è Tarczewski che, nonostante un paio di liberi sbagliati, ha il merito di siglare i 4 punti che ridanno il +7 all’Armani (40-33 al 19’), poi è una tripla di Jerrells allo scadere a dare il +8 ai lombardi a metà gara (43-35).



Dopo l’intervallo sono i turchi a partire meglio (43-39 al 22’), ma la tripla di Bertans e tre liberi di James ridanno il +10 all’Armani Exchange (49-39 al 23’). L’Efes però non molla e riesce nuovamente a riavvicinarsi fino al -4 (56-52 al 28’). Il finale di quarto è però tutto di Milano, che con sei punti in fila di Kuzminskas e le triple di Micov e James piazza un devastante 12-2 per il 68-54 dell’ultimo intervallo.



Sembra l’allungo decisivo, invece l’elastico tra le due squadre continua perché l’ultimo periodo si apre con otto punti di fila per l’Efes, che torna a -6 (68-62 al 32’). Alla tripla di Bertans risponde Micic con la stessa moneta (71-65 al 33’), poi Moorman riporta gli ospiti a -4 (73-69 al 35’) e Dunston in tap-in addirittura a -2 (76-74 al 36’): gara completamente riaperta. Pleiss, con un 4/4 dalla lunetta, firma prima l’aggancio e poi il sorpasso (76-78 al 39’), ma James impatta ancora (78-78).



Il finale è incredibile: Beaubois riporta avanti l’Efes (78-80), James sbaglia il canestro dell’aggancio e Micic a 18” dalla fine ha i liberi della vittoria per i turchi ma li sbaglia entrambi. Milano si gioca allora tutto con l’ultimo possesso e James trova a un secondo dallo scadere la tripla della vittoria, dopo aver quasi perso la palla, raccogliendola e strappandola ad un avversario. Milano ha vinto una partita prima stravinta, poi persa e quindi rivinta in maniera assurda. Ma fanno quattro vittorie su cinque e il sogno europeo continua, con la squadra di Pianigiani terza, alla pari con il Fenerbahce, dietro solo a Real Madrid e Cska Mosca, uniche ancora a punteggio pieno. Da segnalare i tre uomini in doppia cifra (James 15, Micov 14, Gudaitis 13), oltre alla doppia doppia di Gudaitis.