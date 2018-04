Usa, giovane liceale realizza un canestro incredibile

3 aprile 2018

Durante gli All NorCal Games, torneo giovanile di basket in Usa, uno studente liceale di nome Tyler Williams ha realizzato un canestro che ha lasciato tutti a bocca aperta. A pochi minuti dalla fine della partita tra Central Valley e South Valley, il giovane ha fatto rimbalzare la palla sul tabellone, partendo dalla linea dei tre punti, per poi riprenderla con un incredibile balzo e schiacciare a canestro. Il video della spettacolare azione ha conquistato il web, ottenendo più di due milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo.