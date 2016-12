Drogba, baskettaro per un giorno!

15 gennaio 2016

Un glorioso passato da calciatore, ma qualche buona dote anche da cestista per Didier Drogba che ieri, nel match annuale di Londra, organizzato dall'Nba, ha dato spettacolo. L'ivoriano era infatti presente sugli spalti di Orlando Magic e Toronto Raptors e, durante l'intervallo si è dilettato in qualche tiro, guadagnandosi gli applausi del pubblico. Insomma, cambiano gli sport, ma non il risultato.