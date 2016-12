Bayern: Ibrahimovic è già a Monaco...

1 aprile 2016

Zlatan Ibrahimovic al Bayern Monaco con Carlo Ancelotti non è più una suggestione di mercato. Qualcosa si sta muovendo per portare lo svedese in Baviera. E su twitter la squadra di basket della società tedesca l'ha già accolto dandogli il benvenuto. L'ala piccola Nihad Djedovic, sosia del bomber del Psg, ha posato con la maglia numero 10 col nome Zlatan. Per ora solo un Pesce d'Aprile ben riuscito, ma Carletto sta pensando davvero a Ibracadraba...