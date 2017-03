Westbrook nella storia, tripla doppia con il 100% al tiro

23 marzo 2017

Che Russel Westbrook abbia chiuso una partita in tripla doppia, questa non è assolutamente una notizia: è stata la 35esima stagionale, per dire. Ma stavolta il play di Oklahoma si è superato, firmando una prestazione senza precedenti: ha chiuso la partita contro Philadelphia con la tripla doppia perfetta. Cioè con il 100% al tiro: 18 punti, 11 rimbalzi e 14 assist con 6/6 dal campo e 6/6 ai tiri liberi. Nessuno ci era mai riuscito.